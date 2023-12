Torna la Coppa Italia al Franchi. Per gli abbonati (in campionato) non servirà ulteriore biglietto per Fiorentina-Parma: tutte le info

A Firenze torna la Coppa Italia, con la Fiorentina che mercoledì 6 dicembre alle 21:00 scenderà in campo contro il Parma per gli ottavi di finale. Al Franchi non ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, visto il clima e l'impegno infrasettimanale, ma per gli abbonati viola in campionato non servirà comprare ulteriore biglietto per la gara. L'ottavo di finale era infatti compreso in entrambi i tagliandi stagionali di inizio stagione, sia EASY che PRO.

Questo quanto si legge sul sito ufficiale della Fiorentina: “La vendita dei biglietti avrà inizio mercoledì 29 novembre alle ore 16.00, con prezzi a partire da 5€ per gli adulti, mente per gli Under 14 sarà possibile acquistare il biglietto a 2 € in tutti i settori, ad eccezione della Curva Fiesole dove il biglietto sarà gratuito per tutti i ragazzi/le ragazze nati/e dal 01/01/2010. La Curva Ferrovia rimarrà chiusa. Sarà attiva ancne la PROMO abbonato che consente di acquistare, in alcuni settori dello stadio, fino a 4 biglietti con un ulteriore sconto sul prezzo intero. Ricordiamo inoltre a tutti gli abbonati alla Serie A che il loro abbonamento è comprensivo di questa partita e potranno accedere allo stadio tranquillamente come per tutte le altre partite del campionato, conservando il loro solito posto”.