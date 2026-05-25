Occhi dalla Campania su due talenti della Fiorentina: potrebbero fare esperienza in cadetteria

Tra gli spettatori presenti al Viola Park per la semifinale scudetto Primavera tra Fiorentina e Bologna c'era anche il diesse dell'Avellino, Mario Aiello. Nel mirino della squadra, recentemente affidata ad Alessandro Nesta per la prossima stagione, due talenti viola.

Occhi sulla difesa…

Dopo l'ottavo posto di quest'anno, che ha garantito agli irpini l'accesso ai play-off (dai quali sono usciti subito), è già tempo di calciomercato: per le squadre di Serie B, spesso e volentieri, questo significa anche guardare ai prestiti dalla Serie A, motivo della visita del diesse dei biancoverdi. Secondo quanto riporta SportChannel24.it, infatti, sono due i profili viola visionati da vicino con attenzione: il primo è quello di Kouadio, 8 presenze in stagione quest'anno e già attenzionato dagli irpini lo scorso gennaio, salvo poi concludersi in un nulla di fatto.

… e sull'attacco

Il secondo è invece Braschi, che solo nel finale di stagione ha avuto modo di esordire ‘tra i grandi', mentre in Primavera ha collezionato 18 gol trascinando i suoi alla finale scudetto. In attesa di capire i movimenti in entrata, facile ipotizzare un prestito per questi due elementi in via di sviluppo: da capire, ora, se il loro futuro prossimo sarà in Serie B e in Campania.