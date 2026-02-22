Di Gregorio delude ancora Spalletti e la Juventus cerca il prossimo portiere: contatti avviati anche con De Gea

Non convincono le prestazioni di Di Gregorio: in casa Juventus, secondo La Stampa, si sta guardando con attenzione al calciomercato per l'arrivo di un nuovo portiere. E gli occhi della società bianconera si sarebbero posati anche sulla Fiorentina.

Problema portiere

Spalletti stesso lo ha lamentato ieri sera: “Troppi gol presi col primo tiro in porta”. E allora ecco che è ripartita la ricerca del prossimo portiere della Juventus, che valuta tanti profili: rimanendo in patria piacciono Carnesecchi e Caprile, ma anche Vicario dal Tottenham. Come profilo d'esperienza, invece, è stato sondato anche De Gea.

Contatti avviati

Infatti, il quotidiano riporta di contatti avvenuti tra la società torinese e gli agenti del portiere spagnolo, ma ancora niente di più. Con la precaria situazione della Fiorentina, non è da escludersi una partenza di De Gea.