Il talent scout e intermediario Michele Fratini ha parlato ampiamente durante la trasmissione di Fiorentinanews.com ‘Hangover Viola’, spaziando dal campo al mercato a 360 gradi.

“Penso che Palladino fosse il nome giusto per la Fiorentina, l’allenatore italiano che rendeva meglio dopo Motta lo scorso anno. Merita tanta fiducia, è stato promosso da Galliani. Palladino ha fatto un grandissimo bagno di umiltà, passando dalla difesa a tre a quella a quattro. I moduli tuttavia li fanno i calciatori, non so se la Fiorentina non possa giocare a tre in difesa. Colpani è stato valorizzato da Palladino dietro alla punta e non deve giocare esterno. Io lo metterei in mezzo al campo, nasce trequartista e sa giocare la palla, è intelligente. La Fiorentina ha adattato Adli da regista e per me quel ruolo potrebbe farlo anche Colpani. Gudmundsson non gioca senza palla per ora. Non è sereno al 100% dopo le questioni avute, è un ottimo profilo e non può aver scordato come si gioca”.

‘Bove perdita pesante, ecco chi punterei come vice Kean’

“Kean è forte, ha segnato 11 gol in campionato sbagliando anche un rigore. Tanta roba, sta mostrando tutte le sue doti e la squadra gioca per lui… una squadra vera gioca per l’attaccante. L’ha voluto Palladino e dobbiamo ringraziarlo per questo. Un vice? Arnautovic guadagna tanto ma è insofferente all’Inter, non gioca e… magari. Poi dico Colombo, in prestito all’Empoli dal Milan, due attaccanti che potrebbero dare respiro a Kean e allargare le opzioni viola. La Fiorentina ha perso il valore di Bove in campo, era il collante tra difesa e attacco, un tuttocampista. La squadra si è accesa poco nelle ultime gare ma prima aveva avuto una continuità pazzesca e numericamente ha subito ancora pochi gol. Finora però ho visto una squadra di livello”.

L'attaccante Lorenzo Colombo

‘Un grande restyling per la Fiorentina, scelte importanti di Palladino’

“La squadra ha cambiato 10 calciatori in pochissimo tempo, un vero restyling, prendendo gente motivata perchè non giocava nella precedente società, da Cataldi ad Adli. Richardson dovrebbe essere il cambio di Adli, ma come l’ex Milan non è rapidissimo e soffre questo aspetto. È arrivato Folorunsho: attenzione perchè Conte sceglie i calciatori che corrono, e lui la tenuta gara ce l’ha, ora dovrà ambientarsi negli schemi di Palladino. E la difesa? Pongracic, Moreno, Valentini…e ora forse Pablo Marì. C’è Ranieri che per una vita ha fatto il terzino e ora da un anno si è adattato a fare il centrale ed è venuto fuori Comuzzo. Ha le gambe da velocista e il tronco da corazziere, non concede niente sull’uomo, col Napoli ha fatto rimbalzare anche Lukaku. Biraghi? Gosens è più forte e non ci deve rimanere male il capitano viola se non gioca. Mi dispiace per quanto accaduto, ma Palladino ha fatto una scelta ed ha parlato il campo, ci sono i livelli nel calcio. Un altro calciatore da non perdere e che aspetta una chiamata è il portoghese Mario Rui, che ha risolto il contratto col Napoli”.