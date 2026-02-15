Teotino: "Contro la Fiorentina il Pisa ha l'ultima chance per la salvezza. In 4-5 gare i viola possono essere fuori dalla zona retrocessione"
Moise Kean in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva della prossima partita in programma per i viola, lunedì contro il Pisa.
Sul Pisa
“Contro la Fiorentina il Pisa ha l'ultimissima chance per tentare la salvezza, se ce ne sono ancora. La squadra nerazzurra ha dei limiti strutturali che un allenatore nuovo non può limare. Fanno prestazioni discrete, ma poi le gare vanno sempre male”.
Sulla Fiorentina
“I tre punti contro il Como invece rilanciano alla grande la Fiorentina. Secondo me in 4-5 partite i viola possono essere fuori dalla zona calda della classifica”.
