Da Vienna per 'fare la storia': il Rapid carica i propri tifosi. Ecco quanti saranno a Firenze

In vista della sfida contro la Fiorentina, valida per l'accesso ai gironi di UEFA Conference League, il Rapid Vienna ha preparato un comunicato sul proprio sito ufficiale: “La nostra vittoria all'andata non cambia le cose. Ma nonostante la nostra posizione di sfavoriti, noi biancoverdi abbiamo l'opportunità di scrivere la storia”.

Il Rapid comunica anche il dato ufficiale del numero di tifosi che raggiungerà il ‘Franchi’: 1500 sostenitori biancoverdi sono pronti a invadere Firenze, con la grande opportunità di fare un clamoroso sgambetto all'ultima finalista di Conference.