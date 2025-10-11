Benedetto Ferrara: "Gudmundsson sei vegano e il patto della bistecca non ti è andato giù? Fagioli, ascolta Freak Antoni degli Skiantos"

Nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara parla delle estreme necessità di recupero di Fagioli e Gudmundsson:

"Inutile girarci intorno: la Fiorentina ha due giocatori che potenzialmente possono regalare un po’ di fantasia a una squadra senza esterni offensivi per scelta e con un gioco al momento decisamente astratto. Questi due giocatori si chiamano Fagioli e Gudmundsson. Gud, ma dove sei? Sì ok, ora in nazionale. Ma quando torni che farai? Quali sono i tuoi problemi? Sei vegano e il patto della bistecca non ti è andato giù? Impossibile, anche perché è un anno e mezzo che aspettiamo. Tu dirai: e se fosse l’attesa di Gud lo stesso Gud? No, non dirlo. Parla con il tuo allenatore, esponi i tuoi problemi. I lavori per la tramvia ti rallentano sui viali? Il Viola Park è troppo grande e soffri di agorafobia? Gud, qui c’è un popolo che ti aspetta. Se potesse ti spingerebbe per aiutarti ad accenderti come quando spingi la vespa che decide di non partire lasciandoti in mezzo alla strada. Basta una discesa e via, il viaggio riprende (se ti va bene).

E il talento di Fagioli dov’è? Dai, il peggio è passato. Ma c’è un sistema per riprendere la strada. Quando tocchi il fondo possono accadere due cose. La prima, come diceva Freak Antoni degli Skiantos, puoi cominciare a scavare. Tattica sconsigliabile. La seconda: immedesimati in un eroe di quei film costruiti sulla riscossa di un uomo che sembra senza via d’uscita".