Il giornalista de La Nazione Riccardo Galli è intervenuto a Radio Bruno, commentando le dichiarazioni di mister Italiano nella conferenza stampa di ieri. Galli ha poi fatto anche cenno al prossimo impegno della Fiorentina, che giocherà questa sera contro il Maccabi Haifa.

‘Italiano è stato preciso e diretto. È pronto per il grande salto’

“Mi è piaciuta la risposta di Italiano in conferenza stampa, le sue dichiarazioni sono state precise e dirette. La permanenza a Firenze del tecnico siciliano dipende solamente dalle scelte che la società viola farà in futuro. Tecnicamente lo vedo pronto per fare il salto e sono curioso di capire come lavorerà in piazze più difficili da gestire. Sarri ad esempio alla Lazio ha dovuto combattere contro la società ed una tifoseria molto esigente prima di occuparsi dei problemi della squadra”.

‘La Fiorentina deve imparare a gestire la pressione’

"Stasera contro il Maccabi Haifa mi aspetto che la squadra parte forte e spero che la Fiorentina rimanga concentrata fino al 90′. La squadra deve imparare a gestire la pressione nei momento difficili, è questo quello che sarebbe un passo in avanti e che serve alla Viola”.