La rivoluzione Paratici potrebbe ripartire dalla porta. La Fiorentina segue il portiere di una big

Nonostante David De Gea abbia ancora due anni di contratto che lo legano alla Fiorentina, le ultime prestazioni dello spagnolo in campo e soprattutto l'arrivo in dirigenza di Fabio Paratici, stanno portando il club gigliato a diverse riflessioni su chi sarà il numero uno viola a partire dalla prossima stagione. Tra costi, il suo stipendio si aggira attorno ai 3.5 milioni a stagioni, e benefici, l'ex United il prossimo anno avrà la bellezza di 37 anni, spingono per un cambio. E quest'oggi Tuttomercatoweb ha riportato una possibile ed incredibile trattativa.

La Fiorentina è pronta ad un cambio tra i pali: il primo obiettivo è il portiere della Juventus

Secondo quanto riportato dal portale sportivo la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul portiere della Juventus che dopo pochi mesi rischia di essere messo alla porta in estate dopo una stagione negativa. Un'operazione che al momento sembrerebbe quasi impossibile, ma che in estate potrebbe davvero prendere quota. La Juventus pensa a Carnesecchi per il suo futuro, e a livello di spesa Di Gregorio potrebbe rientrare agilmente nel range di disponibilità economica della Fiorentina.

Ecco perchè Di Gregorio potrebbe fare al caso dei viola

Innanzitutto partiamo dai numeri. Il 5 luglio 2024 fu ufficialmente acquistato dalla Juventus per 18 milioni di euro più oneri accessori per 800mila euro e bonus fino a due milioni. In estate saranno passati due anni da quell'accordo e l'estremo difensore 28enne resterà a bilancio per poco più di dieci milioni di euro. La base di partenza per qualsivoglia club interessato sarà questa, 10-11 milioni a cui bisogna aggiungere un ingaggio accessibile considerato dai viola comunque alla portata. Di Gregorio ha infatti altri tre anni di contratto con la Juventus a circa 2 milioni di euro netti a stagione: al lordo, parliamo di un costo che si aggira sui 3.7/3.8 milioni di euro l'anno.