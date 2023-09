I convocati della Fiorentina: Italiano perde Mina e Ikone ma ritrova una pedina fondamentale della scorsa stagione

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, poco dopo il suo collega Gasperini, ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida in programma domani pomeriggio contro l’Atalanta. Come sappiamo il tecnico gigliato è costretto a fare a meno di Yerri Mina, infortunatosi con la Colombia durante la sosta delle nazionali, e Johnathan Ikone ma, per la prima volta in questa stagione, ha nuovamente disponibile Antonin Barak: il ceco già da qualche settimana ha smaltito l’infezione virale rimediata durante le vacanze, ed ha avuto bisogno di qualche giorno in più per tornare regolarmente disponibile.

Questa la lista completa dei convocati:

Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodo, Duncan, Gonzalez, Infantino, Kayode, Kouame, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.