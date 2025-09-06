A Radio Sportiva il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato di vari temi, tra cui quello dell'approdo in Serie A di vari calciatori a fine carriera, molti dei quali hanno firmato contratti anche pesanti, tra cui Modric o Dzeko, arrivato alla Fiorentina.

‘Avrei voluto vedere Modric in Italia 5 anni fa’

“Gli over 30 in Italia? La Serie A ha pescato tanto anche over 35 e 37… abbiamo comprato dei quasi 40enni, da Dzeko a Modric e non solo. Ci siamo esaltati per un mercato che ha umiliato la Nazionale. Mi fa piacere vedere Modric qua… ma l’avrei voluto vedere qui 5 anni fa. Vardy è l’unica storia che sfugge al ragionamento, perchè era ed è sempre stato per vocazione un giocatore diverso”.

‘Abbiamo dato l’ultimo contratto a calciatori che…’

“Escluso Vardy però, non salvo altro. Siamo andati a comprare giocatori che non potevano sperare di meglio, che 10 anni fa sarebbero andati in Cina. Abbiamo dato l’ultimo contratto a calciatori che non avrebbero più giocato in campionati di quelli seri, e ce li portiamo anche in giro per l’Europa. Non voglio essere ingrato, ma questo modo di fare umilia la Nazionale”.