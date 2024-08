La Fiorentina non fa altro che pareggiare, Torino super, rimonta e vittoria con l'Atalanta. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

La Fiorentina non sa altro che pareggiare. Almeno questo è quello che ci hanno detto le prime tre partite stagionali, due di Serie A e una di Conference League. L'impegno interno col Venezia è terminato a reti bianche e per i lagunari questo significa anche aver ottenuto il primo punto stagionale.

In contemporanea si è giocata anche la partita tra Torino e Atalanta ed è arrivata una vittoria dei granata per 2-1. La formazione allenata da Vanoli ha saputo reagire dopo la rete nerazzurra di Retegui (terzo gol in due partite) siglata al 26'. Di Ilic (nella foto) a 31' e Che Adams al 49' le segnature del Toro che ora sale a quota quattro.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Parma 4, Genoa 4, Inter 4, Udinese 4, Torino 4, Atalanta 3, Verona 3, Juventus 3, Lazio 3, Fiorentina 2, Empoli 1, Monza 1, Milan 1, Bologna 1, Cagliari 1, Roma 1, Venezia 1, Como 0, Lecce 0, Napoli 0.