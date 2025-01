Definito l'affare Folorunsho-Fiorentina. A breve le visite mediche del centrocampista

Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina nella serata di ieri ha approfittato del match contro il Napoli per definire l'accordo per Michael Folorunsho, centrocampista che nelle prossime ore sarà viola. Accordo in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni fissato a 8-9 milioni.

Tra oggi e domani, scrive il quotidiano, il giocatore sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla società gigliata.