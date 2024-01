La Prefetta Francesca Ferrandino ha parlato dopo l'incontro con Fiorentina, Comune di Firenze e di Empoli in merito alla questione stadio Franchi. Di seguito le sue dichiarazioni.

‘Ci siamo presi del tempo per confrontarci’

'Era la prima riunione col Presidente della regione e i sindaci di Empoli e Firenze e con l'aiuto delle forze di Polizia e della Lega Calcio e dei rappresentanti della squadre. Ci siamo confrontati e chiariti le idee su tutte le criticità e le possibilità che sono al vaglio. Non si poteva pretendere di uscire con una soluzione dopo 2 ore immediata; ci siamo presi del tempo, e la prima volta che tutte le istituzioni, al servizio della città, si confrontano'.

'Ciascuno di noi dovrà sviscerare varie questioni'

"È stato posto sul tavolo tutto ciò che ruota attorno alle partite di calcio, non solo la competizione sportiva in sè ed il luogo in cui si svolge, ma tutto ciò che riguarda tempistiche, sostenibilità di una struttura, volontà della città. Ci siamo dati un tempo molto breve per poter sviscerare una serie di questioni secondo le competenze di ognuno, per rincontrarsi successivamente'.