Martedì sera si è tenuta al Viola Park la tradizionale festa di Natale della Fiorentina, un grande evento al quale hanno partecipato le prime squadre viola insieme ai vari sponsor. Come testimoniato dal video pubblicato sui canali ufficiali del club, durante la serata ha preso la parola tra gli altri Alessandro Ferrari.

“Ringrazio tantissimo le squadre di Palladino e De La Fuente - ha detto il direttore generale della Fiorentina - per i risultati che stanno ottenendo. Grazie a loro stiamo vivendo un momento particolare, veramente eccezionale. Non era facile prevedere una fine dell'anno di questo tipo, ma è la dimostrazione che noi ci siamo. Siamo lì e non vogliamo assolutamente mollare, l'obiettivo è proseguire su questa strada”.