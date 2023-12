La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie il duo Sene-Caprini, torna Comuzzo

Giornata di gara per la Fiorentina Primavera, che cerca sempre uno spunto e soprattutto qualche punto, per uscire dalle difficoltà. Oggi appuntamento in casa del Bologna alle 13, con Galloppa che ha scelto questo undici:

Tognetti, Biagetti, Comuzzo, Elia, Ievoli, Fortini, Vigiani, Gudelevicius, Rubino, Caprini, Sene.