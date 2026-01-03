"La Cremonese vive un momento di appannamento, sarà fondamentale la sfida di domani. Vardy? Altro che operazione di marketing"

Mauro Taino, giornalista sportivo vicino al mondo della Cremonese, ha parlato a Radio Bruno presentando l'imminente sfida tra i grigiorossi e la Fiorentina, in campo domani.

Sul periodo della squadra di Nicola

“Per la Cremonese è un momento di appannamento, certamente non è pensabile tenere un ritmo come quello di inizio campionato, sarebbe stato un passo da Europa mentre l'obiettivo rimane chiaramente la salvezza. Mancano i punti e i gol nelle ultime uscite ma, inquadrate in un'ottica più ampia, la Cremonese ritiene comunque un tesoretto importante sulla zona calda, le ultime tre posizioni: certo è che la squadra di Nicola non può considerarsi salva e le ultime due partite del girone di andata, contro Fiorentina e Cagliari, certamente sono due match importanti per arrivare al giro di boa con una situazione più tranquilla”.

Sulle ultime da Cremona

“Si punta al recupero totale di Vandeputte, out per influenza, si è visto poco nelle ultime uscite ma è pronto a riprendere il suo posto davanti alla difesa. Rientra anche Payero dalla squalifica così come Bondo, escluso a sorpresa nell'ultimo match. In difesa nessuna sorpresa, tutti recuperati: attenzione a Zerbin che potrebbe agire sia da esterno che da mezzala. La sorpresa in positivo di questa stagione è senz'altro Vardy, si pensava fosse un'operazione più di facciata, di marketing, e invece si è ritagliato un ruolo fondamentale nella squadra”.

Sulla partita di domani

“Mi aspetto una Fiorentina chiamata alla reazione, dopo la vittoria roboante contro l'Udinese e un nuovo stop: le giornate passano e aumenta il bisogno di tornare alla vittoria, soprattutto contro quella che è una diretta concorrente per la salvezza. A livello di valori la Fiorentina non ha una classifica che la rispecchia, ed è un'ulteriore elemento di insidia per la Cremonese”.