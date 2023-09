La Fiorentina non brilla ma la classifica sì, eccome! Vince anche l'Atalanta contro Ranieri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Giornata di festa per la Fiorentina che vince anche in casa dell'Udinese per 2-0, con le reti di Quarta e Bonaventura. Una vittoria che vale il quinto posto momentaneo, appena davanti all'Atalanta che ha battuto per 2-0 il Cagliari, grazie a Lookman e Pasalic.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 15, Milan 12, Lecce 11, Juventus 10, Fiorentina 10, Atalanta 9, Frosinone 8, Napoli 7, Torino 7, Verona 7, Sassuolo 6, Bologna 5, Genoa 4, Monza 5, Roma 4, Lazio 4, Udinese 3, Salernitana 3, Cagliari 2, Empoli 0.