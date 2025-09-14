Benedetto Ferrara, giornalista e tifoso viola, ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli di ieri sera al Franchi sulle colonne de La Nazione.

Sbagli su sbagli

“Che il Napoli fosse più forte siamo tutti d'accordo, ma il fatto che la Fiorentina cominciasse a giochicchiare dopo mezz'ora e a svegliarsi una volta sotto di tre gol ci ha lasciati senza parole. Pioli sbaglia partita, formazione, decidendo per l'assenza totale di fantasia, mettendo dentro un centrocampo né carne né pesce, con Fagioli (ancora spento) a occuparsi di Lobotka lasciando la squadra senza regia".

Tanto da lavorare

"E così tra il centrocampo e i due centravanti (Dzeko improbabile) non c'è stato dialogo e per un bel po' i palleggiatori del Napoli hanno potuto fare i comodi loro. Ma siccome ci piace guardare avanti allora possiamo solo essere felici di aver visto Jacopo Fazzini, che ha piede, voglia, personalità. L'impressione è che Pioli stia ancora cercando il sistema di gioco e i nomi giusti da sistemare sulle caselle. Insomma: evviva Fazzini. Per il resto c'è tanto da lavorare per chiarirsi le idee e trovare una Fiorentina degna di questo nome”.