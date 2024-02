Galbiati: "Fiorentina a Lecce, gioco zero, reti figlie di episodi. Qualcuno è lì per trovare soluzioni alternative"

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, intervenuto su Lady Radio, è tornato sulla partita di venerdì scorso contro il Lecce.

“Le tre punte non hanno fatto molto”

“Le tre punte non è che abbiano fatto chissà che cosa - ha detto Galbiati - Beltran ha avuto un colpo di fortuna o di genio, non saprei come definirlo. Il primo tiro in porta che ha fatto la Fiorentina è stato quello di Mandragora, non è che ha avuto otto-nove occasioni da gol coi tre attaccanti in campo e ha messo il Lecce alle corde”.

“Gioco zero, qualcuno deve trovare soluzioni alternative”

E poi: "Sul 2-1 c'è stata l'occasione di Parisi e la traversa di Belotti, ma diciamoci la verità: gioco zero. Le due reti sono figlie di due episodi singoli. Altre volte abbiamo visto una Fiorentina ribaltare la situazione col carattere, ma qui… Non sono arrivati i giocatori? Sì, ma qualcuno è lì per trovare soluzioni alternative".