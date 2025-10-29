Quasi soddisfatto nonostante tutto il ds Daniele Pradè, che commenta così l'ennesima debacle al media ufficiale viola:

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l’avevamo preparato, partita tosta contro una squadra fortissima, sbloccata da una prodezza balistica. Non era questa la partita che doveva farci cambiare rotta, questo devono capirlo i ragazzi, dobbiamo interpretare tutto in modo diverso da quello che ci eravamo preparati e prepararci a combattere.

Come si prepara il Lecce? Si prepara con grande attenzione e senso di responsabilità, nei confronti del presidente che ci sta male, dei nostri tifosi che non meritano certo quello che gli stiamo offrendo".