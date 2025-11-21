Interesse della Lazio per un centrocampista viola. Il calciatore piace molto a Maurizio Sarri

Il giornalista vicino alle vicende biancocelesti Carlo Roscito ha parlato dell'interessamento della Lazio per un calciatore della Fiorentina durante le trasmissioni della radio capitolina Radio Laziale.

L'interesse della Lazio

Secondo il giornalista la squadra di Claudio Lotito sarebbe ben lieta di accogliere il centrocampista viola Nicolò Fagioli. La Lazio però deve stare ancora attenta ai conti e prima di poter acquistare qualcuno è costretta a cedere.

Il gradimento dell'allenatore

Fagioli sarebbe stato offerto alla società biancoceleste, poiché desideroso di trovare maggiore spazio; cosa che in viola non sta succedendo in questa stagione. Un nome che piace particolarmente a Formello quello di Nicolò Fagioli, il giocatore avrebbe anche il pieno gradimento di Maurizio Sarri infatti.