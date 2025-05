Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: sorpresa Beltran accanto a Kean e Comuzzo estromette Pongracic

Ultima di campionato per la Fiorentina di Palladino a Udine, ancora a caccia di Conference League: il tecnico campano torna a scegliere Beltran per far coppia con Kean, escludendo per la terza volta di fila Gudmundsson.

Sorpresa anche dietro

Piccola sorpresa anche in difesa con il ritorno di Comuzzo al posto di Pongracic.

Le formazioni ufficiali

UDINESE: Okoye, Kabasele, Bijol, Solet, Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Lucca, Sanchez.

FIORENTINA: De Gea, Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Fagioli, Richardson, Gosens, Beltran, Kean.