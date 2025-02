Simonelli: "VAR a chiamata in Serie A? Fra i presidenti c'è una certa condivisione"

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa oggi ha parlato della possibilità del VAR a chiamata, emersa nelle ultime settimane a seguito delle tantissime polemiche sull'utilizzo della tecnologia: “A me piace ma è una cosa di cui dobbiamo discutere quando incontreremo la classe arbitrale. Tra i presidenti c’è una certa condivisione, ma non è stato fatto un sondaggio per capire se è il volere della maggioranza”.

Poi sul tema stadi in Italia

"Entro fine mese potremmo avere la nomina di un Commissario per gli stadi. Sarà utile per quelle squadre che vogliono fare uno stadio di proprietà e anche per noi che avremo un vantaggio per vendere meglio il nostro prodotto”.

E ancora

“Il 12 febbraio ho incontrato i ministri Piantedosi e Abodi per fare un punto sulla criminalità negli stadi e le modalità per come gestirla, ci incontreremo di nuovo tra un mese – ha aggiunto -. Vogliamo dare ai nostri tifosi un prodotto di accoglienza e che possano apprezzare lo spettacolo. Una commissione di Lega si attiverà subito per avere un quadro delle problematiche sulle infiltrazioni criminali nello stadio. Abbiamo ben presente quelle di Inter e Milan, Lega si è costituita parte civile, vogliamo capire se questi risvolti ci sono anche in altre città”, ha concluso. (estratto ripreso dall'ANSA).