Bertoni: "Io, Batistuta e ora Beltran, la regola delle tre B non fallisce mai"

La strada per l'Europa passa anche dai piedi di Lucas Beltran per la Fiorentina. Dell'argentino che sta facendo bene, specialmente dalla fine del 2023 ad oggi, ne parla il connazionale ed ex viola, Daniel Bertoni.

“La B maiuscola non fallisce mai”

“Ragazzi, la B maiuscola non fallisce mai: Bertoni, Batistuta, adesso tocca a Beltran - dichiara il ‘Puntero’ a La Nazione - A parte gli scherzi, sono contento che i fiorentini abbiano cominciato ad apprezzarlo ora che ha trovato il ruolo giusto. Non può giocare spalle alla porta ma deve guardare in faccia il portiere. Un po’ più indietro si muove meglio. E poi al pubblico piace la sua grinta, lascia sempre tutto in campo. Spero che continui così”.

Beltran come Alvarez

E poi: “Beltran come Alvarez? Loro non sono prime punte come Haaland o Lautaro Martinez, devono avere vicino un attaccante che rompa la difesa. Partendo da dietro hanno più possibilità di giocare il pallone. Oggi Beltran può essere una riserva in Nazionale”.