L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniel Bertoni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola, a partire dall'impegno in Conference: “La Viola può andare avanti tanto in Europa, però deve stare attenta; il calcio israeliano è cresciuto molto negli ultimi anni e il Maccabi può essere pericoloso. Servirà tutta la grinta della grande squadra”.

“La Fiorentina deve pensare al campionato”

Sulla corsa all'Europa in campionato: “Sopra la Fiorentina ci sono tante squadre forti, in questo senso non si possono sbagliare gli scontri diretti. La Viola può crearsi possibilità migliorando di partita in partita. Speriamo davvero in questo quarto posto, anche se sarà difficile. Ci sono tre competizioni da giocare, ma il campionato rimane la più importante”.

“Beltran meglio da quando è arretrato”

Su Beltran: “Il calcio italiano non è facile per chi deve ambientarsi. Soprattutto se sei un attaccante centrale, perché dovrai affrontare ottime difese. Beltran mi piace come trequartista, ha molto più spazio. Questo è un ottimo modo per farlo esaltare al meglio, può mostrare tutte le sue qualità”.