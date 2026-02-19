La probabile formazione dello Jagielonnia: due assenze di peso per i polacchi, forfait per il capocannoniere della scorsa Conference League!
La Fiorentina scenderà in campo nella sfida di domani sera contro lo Jagiellonia con tantissime seconde linee. La squadra di Vanoli, impantanata nei bassifondi della Serie A, ha deciso di dare priorità al campionato, lasciando a riposo molti titolari.
Le assenze
Anche la squadra polacca però dovrà fare a meno di pedine fondamentali nella partita di andata dei play off di Conference League. Il tecnico Semeniec non potrà contare sull'espertissimo mediano Taras Romancuk e, soprattutto, sul bomber Afimico Pululu. L'attaccante angolano è stato nella scorsa stagione il capocannoniere di questa competizione europea.
La formazione
Ecco l'undici che dovrebbe scendere in campo contro i viola: (4-3-3) Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Flach, Mazurek, Pozo; Jóźwiak, Baždar, Imaz.