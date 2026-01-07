Frank: "Paratici? Gli stiamo pagando lo stipendio, sta lavorando molto duramente. Ho parlato con lui..."

Continua l'attesa per l'arrivo alla Fiorentina di Fabio Paratici. Un tema questo che viene trattato spesso anche Oltremanica, in casa Tottenham.

Sull'argomento non si è sottratto l'allenatore degli Spurs, Thomas Frank, nonostante sia impellente l'impegno di campionato contro il Bournemouth.

“Paratici? Gli stiamo pagando lo stipendio - ha detto Frank - sta lavorando molto duramente. L'ultima volta che ho parlato con lui è stato la mattina prima della partita col Sunderland (sabato scorso dunque ndr)”.