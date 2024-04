Brutta battuta d'arresto per la Reggiana di Bianco, che perde in casa del fanalino di coda della B. Adesso Nesta si trova in un limbo

La Serie B questo pomeriggio ha visto prima la vittoria del Pisa di Aquilani sulla FeralpiSalò, quella della Ternana col gol vittoria di Distefano e qualche ora dopo il capitombolo della formazione in cui milita Alessandro Bianco.

Pomeriggio storto per la Reggiana

La squadra di Alessandro Nesta, infatti, è caduta sul campo del fanalino di coda della cadetteria, il Lecco. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina stavolta ha giocato la gara per intero (nella scorsa giornata era stato sostituito) rimediando però anche un giallo. Anche se non si tratta certo di una novità assoluta per il classe 2002.

La classifica di Bianco e compagni

Con questo KO esterno, la Reggiana di Bianco resta a 40 punti, dopo 33 giornate, a quattro lunghezze dall'ultimo posto per i playoff, ma anche a soli +5 sul Bari di Iachini, che al momento è in piena zona playout.