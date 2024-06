La rottura netta della scorsa estate, ribadita poi a gennaio, pesa ancora su Gaetano Castrovilli ed è intorno al rapporto logoro tra le parti che girano le probabilità di rinnovo da parte sua. Come riporta il Corriere Fiorentino, la scorsa settimana c'è stato un primo tentativo andato a vuoto: sul piatto una riduzione dell'ingaggio, legata anche alle condizioni fisiche recenti. Ma soprattutto quell'esclusione, gratuita, dalla lista Uefa a gennaio, per volere dell'allora dg Barone e a vantaggio di Infantino. Da lì poi il rifiuto di Castrovilli di seguire i compagni ad Atene: per rimarginare la frattura, si dovrà lavorare anche su quello.