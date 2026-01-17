UFFICIALE: Bove rescinde e saluta la Roma. "Un legame che va oltre un semplice contratto. Ci vediamo in campo"

L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha salutato la Roma su Instagram: il calciatore classe 2002 ha rescisso coi giallorossi e si prepara a proseguire la carriera dove potrà legalmente farlo.

Il centrocampista passa in Inghilterra

Bove si trasferirà in Inghilterra e giocherà col Watford, club di Championship, nel quale tornerà in campo dopo più di un anno di stop per il malore durante Fiorentina-Inter che gli costò quasi la vita.

‘A presto… in campo’

Il giocatore romano ha salutato la squadra in cui si è formato ed ha debuttato in A: “Un legame che va oltre un semplice contratto. Ci vediamo presto, in campo”. Bove firmerà col Watford un contratto di 6 mesi, con opzione fino al 2031: lunedì le visite mediche.