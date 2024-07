La Nazione: Un play e un incontrista per far contento Palladino

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: "Rebus portiere Piace Audero Blitz per Musso".

Pagina 8

I portieri animano il mercato: “Una girandola fra i pali Terracciano è in bilico La Samp libera Audero Blitz viola per Musso”. Sottotitolo: “Strakosha vuole tornare in Italia. Valutazione low cost: 4 milioni”. Di spalla: Martinelli è pronto per la prima squadra E Tognetti sogna".

Pagina 9

Ancora mercato: “Mediana, è tutto da rifare Rivoluzione centrocampo Servono almeno due colpi Ora c’è solo Mandragora”. Sottotitolo: “Nel mirino un play e un incontrista. Amrabat, rientro dal prestito e ripartenza”.