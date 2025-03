Un Franchi in versione sold-out (o quasi). Anche i tifosi dell'Atalanta rispondono presente

Alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Atalanta per la 30a giornata del campionato di Serie A. Una sfida pesante, un crocevia fondamentale per l'Europa viola e per il sogno Scudetto nerazzurro. Il ‘Franchi’, per l'occasione, si riempie.

I tifosi dell'Atalanta ci sono

Previste 20mila presenze circa allo stadio per la gara di oggi. Rispondono presente anche i tifosi dell'Atalanta, che nonostante la capienza ridotta hanno staccato tutti i 300 biglietti disponibili.