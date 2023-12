Renzi: "La Fiorentina ha imparato a vincere di corto muso. Che bello il 'Franchi' pieno di gente in festa"

Matteo Renzi, ex premier, attuale leader di Italia Viva e grande tifoso della Fiorentina, ha commentato tramite i suoi social network l'importante vittoria per 1-0 ottenuta contro il Torino citando l'ormai celebre espressione estratta dal gergo per le corse dei cavalli e usata dal tecnico della Juventus Massimo Allegri quando la sua squadra vince di misura: "La Fiorentina ha imparato a vincere di ‘Corto Muso’. Che bello il Franchi pieno di gente in festa. Un abbraccio anche ai fratelli granata".

