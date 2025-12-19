Romano: "La Fiorentina ha chiamato Thiago Silva. Ma il brasiliano non giocherà in Italia, ha già scelto la destinazione"

La Fiorentina deve salvarsi e deve ancora trovare la prima vittoria di campionato. Sarà una missione difficile, dove serviranno figure di personalità che in spogliatoio e in società mancano. Eppure sembra esser stato fatto un tentativo per… Thiago Silva. Lo racconta Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube.

La Fiorentina ci ha provato per Thiago Silva?

“Nonostante quanto detto oggi, risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia. E lo dico con assoluta certezza. Il giocatore andrà sicuramente in un club europeo, ma ha già in mente dove andare e la destinazione per ora selezionata non è in Italia, ha un club preferito”.

Romano: “Il club ha chiamato, ma il giocatore…”

Milan? “Non è in trattativa con i rossoneri. Ma c'è una squadra italiana che ha chiamato per avere informazioni da Thiago Silva: la Fiorentina. E ha chiamato anche con discreta forza, per capire se ci fossero margini per trattare. Il club ha quindi effettuato una telefonata per capire se il brasiliano fosse a disposizione, ma la riposta del giocatore è più orientata verso altre parti. Non risulta che Thiago Silva abbia possibilità di andare alla Fiorentina”.