La Gazzetta dello Sport: Gonzalez si chiude, l'ala alla Juventus per la prima di A

Due articoli dedicati in un modo o nell'altro alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 34

Il titolo è: "Nico si chiude". Ovvero: "Ok a trenta milioni L'ala alla Juve per la prima di A". Sommario: "Giuntoli vede Pradè: Gonzalez a Torino appena Gudmundsson sbarca in viola".

Pagina 43

Qui leggiamo: "Fiorentina ci siamo: Atteso Gudmundsson Pressing su McKennie". Sottotitolo: "Chiusura prevista in 48 ore per l'islandese: costa 25 milioni totali. Oggi arriva Richardson".