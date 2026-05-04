La Fiorentina mette nel mirino un classe 2010 dalla Serie C, ma occhio alla concorrenza. E suo fratello è già a Firenze
Forse anche in ottica dell'istituzione di una squadra B, la Fiorentina ha deciso di mettere nel mirino uno dei maggiori talenti delle serie inferiori italiane, dopo che la scorsa estate ne aveva ingaggiato.. il fratello. Lo riporta Il Giornale di Brescia.
Bruciare le tappe
Si tratta di Dennis Beldenti, difensore centrale classe 2010 dell'Union Brescia, che milita in Serie C: già stabile tra le fila della Primavera bresciana, che milita nella seconda divisione giovanile, è diventato il primo esordiente nato nel 2010 della storia del campionato, bruciando le tappe. Non ancora sedicenne, su di lui ci sono diversi occhi puntati: quello della Fiorentina, come detto, ma anche quello del Parma, come riporta il giornalista vicino alle vicende dei crociati Guglielmo Trupo. La valutazione del ragazzo, stabilita dall'Union che ne detiene il cartellino, si aggira sul milione di euro.
Affari di famiglia
La Fiorentina punterà sulla presenza del fratello Samuel, centrocampista classe 2008 che veste la maglia viola già da inizio anno, per provare a convincere anche Dennis.