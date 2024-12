Corriere dello Sport-Stadio: Le rotazioni moderate di Palladino

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo stamani: “Edo vi guarda”. E ancora: “La Fiorentina gioca per Bove: vuole regalargli i quarti di Coppa”.

Pagina 17

Apertura per: “In campo per Edo”. Sottotitolo: “In tanti sono stati a Careggi a trovare il compagno per dedicargli la partita Anche D’Aversa e Grassi dell’Empoli Dalla Turchia la chiamata di Mourinho”.

Pagina 18

Sulla formazione che giocherà stasera: “Turnover moderato In porta Martinelli”. Occhiello: “Palladino vuole fare qualche cambio senza eccessi”. Presente anche un trafiletto sullo stadio: “Entro il 2026 una variante del progetto”.