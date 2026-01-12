Un debutto che poteva trasformarsi in un sogno. Brescianini impreca, ma fa vedere le sue qualità

L'esordio di Marco Brescianini è stato, nel bene e nel male, da assoluto protagonista. Un po' come era successo anche all'altro acquisto del mercato viola Manor Solomon, che alla prima a Firenze si era messo in luce con un perfetto assist per Fortini.

Le occasioni

Al centrocampista ex Atalanta non è andata così bene. I suoi due tiri sono finiti entrambi fuori dallo specchio della porta. Poco dopo il suo ingresso, al 31' minuto, la mezzala viola, servita da Parisi, ha trovato l'inserimento giusto per arrivare al tiro, che però è finito lontanissimo dalla porta di Maignan. E' rimasto inevitabilmente molto più impresso nelle menti viola la traversa piena colpita al 95'. Su un cross dalla sinistra Brescianini, al limite dell'area piccola, ha calciato a botta sicura trovando però un'incredibile traversa che probabilmente sta ancora tremando.

Le caratteristiche

Il nuovo acquisto viola è sembrato subito in palla, nonostante le occasioni non concretizzate. Proprio quei due tiri però ci mostrano anche una delle qualità del centrocampista, una grandissima dote d'inserimento. Questa, assieme alla fisicità e alla grande corsa, fanno di lui un giocatore importante per il sistema di gioco di Vanoli. L'occasione di comincerà l'avventura in viola nel migliore dei modi è stata gigante, ma Brescianini sarà comunque essenziale nella rincorsa salvezza della Fiorentina.