A Madrid sono pazzi di Nico Gonzalez. L'ex viola protagonista di un grande avvio di stagione e per il riscatto...

Dopo l'avventura a Torino, l'ex giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez, è in cerca di rilancio all'Atletico Madrid. La sua stagione sembra essere iniziata nel migliore dei modi, tanto che Simeone starebbe già facendo pressioni per esercitare anticipatamente il riscatto dalla Juventus.

L'arrivo a Madrid

Un'estate da separato in casa dopo una stagione a dir poco negativa. Poi, quasi a conclusione della sessione di calciomercato, l'accordo fra Juventus e Atletico Madrid (prestito con diritto di riscatto). Così, dopo solo 12 mesi, Nico Gonzalez se n'è andato da Torino, in direzione Spagna.

Stagione positiva

Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, avrebbe voluto Nico Gonzalez quando ancora giocava con la maglia viola, ma Rocco Commisso decise di bloccare l'operazione. L'arrivo ritardato di un anno non ha fatto cambiare idea al tecnico argentino che è riuscito a esaltare l'ex viola, tanto che i 32 milioni di euro che l'Atletico deve versare per acquisire definitivamente il giocatore non sembrano più una cifra alta. Lo riporta Tuttosport.