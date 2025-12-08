Ieri lungo colloquio tra Vanoli e la squadra al Viola Park, oggi tutti a casa. E in due tentano di recuperare in vista della Dinamo Kiev
Nella giornata di ieri c'è stato un lungo confronto tra l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli e la squadra al Viola Park, dopo la sconfitta subita a Reggio Emilia dal Sassuolo. Oggi è stato concesso un giorno di riposo dal mister gigliato, con la squadra che si ritroverà domani.
In due ci provano
Arrivano anche novità dall'infermeria, secondo quanto riporta Radio Bruno. Gosens e Fazzini proveranno a esserci per la sfida contro la Dinamo Kiev di Conference League, con i due che nella giornata di domani dovrebbero svolgere un allenamento completo con il resto del gruppo.
Cambio in difesa?
Da capire se il rientro del tedesco in gruppo possa permettere all'allenatore viola di testare anche la possibile difesa a quattro.
