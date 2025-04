Rapuano stenta a gestire l'incontro e fa innervosire tutti. Solbakken aspetta troppo a crossare, la mano malandrina di Grassi non punita

E' bene dirlo subito: in Fiorentina-Empoli non ci sono stati episodi clamorosi da moviola. Detto questo però, a maggior ragione, non sono comprensibili le difficoltà riscontrate nel match da Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Gestione errata

Punizioni che non c'erano, che vengono assegnate, altre che c'erano e che invece non vengono fischiate, ma soprattutto un'incapacità di fondo di gestire la gara, che fa innervosire sia i tifosi sugli spalti che, alla lunga, anche i giocatori in campo.

Gli episodi più significativi

Comunque, giusto non dare un gol all'Empoli; Solbakken aspetta troppo prima di crossare nell’area viola, dove arriva Fazzini mette dentro. Il pallone nella circostanza era già uscito sul fondo. Manca sicuramente un giallo a Grassi che ferma una ripartenza viola bloccando l'azione con la mano. Il bello è che Rapuano era lì, ha visto tutto, ha dato punizione ai gigliati…ma non ha preso altri provvedimenti.