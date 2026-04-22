Croci show anche in Nazionale: il classe 2010 della Fiorentina trascina l'Under 16 contro la Danimarca

Federico Croci continua a impressionare. Il centrocampista classe 2010 della Fiorentina è stato protagonista con la Nazionale Under 16, nella partita giocata a Viareggio contro la Danimarca e terminata con un pirotecnico 4-4.

Doppietta decisiva

Sul punteggio di 3-1 per la Danimarca, Croci è salito in cattedra realizzando una doppietta nel giro di pochi minuti e pareggiando i conti nel finale di primo tempo. Nella ripresa i danesi sono poi tornati in vantaggio, ma alla fine è stato l'attaccante del Como Cauli a fissare il punteggio sul definitivo 4-4.

Le parole di Pasqual

“Abbiamo offerto una prova di grande carattere - ha detto l'ex Fiorentina e ct dell'Under 16 Manuel Pasqual ai canali ufficiali della Figc - perché c'era il rischio di sbandare completamente e invece siamo stati bravi a riprendere la partita. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con un'anima, dobbiamo sistemare qualcosa in difesa ma lo spirito è quello giusto”.