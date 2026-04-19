Al via il prestigioso Torneo delle Nazioni. Due i giovanissimi viola convocati nell'under 15 azzurra
La selezione italiana under 15 si prepara a giocare la prima fase del prestigioso Torneo delle Nazioni. Il Ct Enrico Battisti ha diramato le convocazioni, nelle quali spiccano due giovanissimi viola.
I giovani viola
Per le prime sfide del torneo, che vedranno l'Italia giocare contro Galles, Cina e Romania, il selezionatore azzurro ha chiamato in Nazionale il giovane portiere della Fiorentina Lorenzo Minicucci e il centrocampista Abdel Salam Musah.
La lista dei convocati
Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Bruno Savarese (Roma), Adrien Tato (Milan);
Centrocampisti: Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Mirabella (Roma), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Davide Tilli (Genoa), Christian Vigil Hidalgo (Milan);
Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Christian Laruccia (Juventus), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Diego Succi (Cesena), Lorenzo Vitali (Parma).