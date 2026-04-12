L'accusa pesante di De Laurentiis: "In Italia gli agenti danno soldi sottobanco per far convocare giocatori in Nazionale"

Nel putiferio che avvolge sempre di più il calcio italiano, ci mancavano solo le parole di Aurelio De Laurentiis, circa le dinamiche che porterebbero alle convocazioni in Nazionale. Il patron del Napoli ha lanciato il sasso alla Cbs:

"Sto spingendo da anni per tornare a 16 squadre, non per stare a 20. Riducendo il numero di partite durante la stagione, ti permette di avere 2 mesi per allenare la nazionale. Poi voglio sapere perché non c'è un assicurazione se un giocatore si fa male in nazionale. Perché UEFA e FIFA non la inserisce? Se un giocatore è fuori per un mese dovrebbero darti x soldi, se si fa male per 4 mesi dovrebbero darti Y soldi. Se non può giocare per 1 anno, dovrebbero darti i soldi per farti comprare un giocatore dello stesso livello! Secondo problema, loro vogliono i nostri giocatori? Devono pagare. Se il salario di un anno è 10 milioni, se loro hanno i giocatori per 1 mese mi devono dare 1 milione! Perché li devo dare gratuitamente? Sono una mia proprietà! Non loro! Abbiamo aziende o no? É troppo facile per loro prendere 15 giocatori e non pagarli, oppure loro ricevono soldi sottobanco da agenti per convocarli in Nazionale! È poco professionale, ma sta accadendo in Italia!".