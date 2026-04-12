Gravina grottesco: "Ho sbagliato due rigori con la Svizzera e tante occasioni con la Bosnia, mi sarei dovuto allenare di più"

Alla fine è arrivato a dimettersi, se pur con discreta ritrosia e a quanto pare, molto da rivendicare nonostante il plurimo fallimento su tutti i fronti. Il quasi ex Presidente Figc Gabriele Gravina ha parlato a dir poco sarcasticamente al Corriere della Sera:

"I ragazzi mi avevano assicurato che avrebbero dato il massimo e così è stato. Gattuso allenatore preparato e persona meravigliosa, ha dato un'anima alla squadra nonostante il poco tempo. E Buffon ritengo che abbia una grande carriera davanti a sé. Forse avrei dovuto essere più bravo come calciatore: ho sbagliato due rigori contro la Svizzera e tre palle gol con la Bosnia e dopo, dal dischetto, ne ho tirati uno alto e un altro sulla traversa. Forse mi sarei dovuto allenare di più…

Le dimissioni sono un ultimo atto d’amore verso il calcio. Avevo pensato di farmi da parte già prima dei playoff per i vincoli, i legami e gli impedimenti che frenano la crescita e lo sviluppo del movimento. Alla fine, ho deciso di rimanere e ho accettato questa via Crucis".