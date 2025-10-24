L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Fortini l'anno scorso ha giocato a sinistra, è vero, però non è un mancino puro e tende spesso a rientrare sul destro. Non lo so, secondo me in Serie A è meglio che giochi a destra, in modo che abbia sempre la palla sul suo piede e possa crossare più agilmente. In questo momento io cambierei il meno possibile, si rischia che per sistemare una cosa se ne rompa un'altra come quando Italiano mise Parisi a destra. Domenica sicuramente mi aspetto dei cambiamenti nell'undici titolari, ma non so se mi aspetto Fortini titolare: è vero che Dodo non sta andando bene, ma ora devi giocare sull'aspetto mentale e ridare fiducia ai titolari per vedere come si comportano".

“Fagioli e Gudmundsson possono farci sognare”

Poi ha aggiunto: “Fagioli è più dinamico rispetto a Mandragora, ha più gamba, e infatti in quella dimensione ha fatto bene. Chi come me ha più di cinquant'anni ha una memoria storica molto importante in fatto di calciatori forti, ed è normale che quando nel calcio moderno intravediamo quel tipo di movimento e di sensibilità nel piede ci auguriamo che quella cosa possa diventare qualcosa di importante. Il tifoso deve sognare, e Gudmundsson e Fagioli hanno quel qualcosa”.