La rifinitura scioglie ogni dubbio di Palladino: Cataldi tornerà in mediana, Gudmundsson mette l'Inter nel mirino. Dodo..

L’edizione odierna del Pentasport di Radio bruno, a poco piu di 24 ore dalla trasferta di Como ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino ha svolto la sessione di rifinitura questa mattina all’interno del Viola Park, ed in questi momenti è in partenza alla volta di Como. In mattinata il tecnico gigliato a sciolto tutti i dubbi della viglia.

Nessun problema per Cataldi: l'ex Lazio torna al centro della mediana

Il primo dubbio era quello legato a Cataldi, rimasto escluso dalle ultime tre partite di campionato. Come sottolineato già prima della sfida contro il Verona, in cui il giocatore aveva pienamente recuperato ma è stato scelto di lasciarlo ancora ai box, la sfida di domani sarà quella del suo rientro: l’ex Lazio si è allento tutta la settimana con il gruppo e domani dovrebbe tornare in mediana dal primo minuto.

Gudmundsson è migliorato ma difficilmente sarà della sfida

Non ci sono particolari novità per quello che riguarda Albert Gudmundsson. COme riportato nei giorni scorsi è vero che il giocatore è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, ma allo stesso tempo la volontà dello staff tecnico è quella di non rischiare nulla per quello che riguarda l’Islandese, e per questo molto probabilmente non verra nemmeno convocato. In caso di convocazione le possibilità che scenda in campo sono veramente poche.

Dodo verso una maglia da titolare

Nessun problema invece per Dodo, che nonostante il lungo viaggio intercontinentale per raggiungere il ritiro della Nazionale brasiliana dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Regolarmente in rosa anche Pongracic e Ikone.