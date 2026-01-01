Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai canali ufficiali viola spaziando tra tanti temi di casa gigliata.

‘Serve cambiare rotta e intraprendere nuovo percorso’

“È un momento in cui dobbiamo renderci tutti quanti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo portare assolutamente un cambio di rotta e intraprendere un nuovo percorso. Stiamo affrontando la situazione comunque con la famiglia Commisso e il presidente sempre vicini, continuando a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina alla grandezza che meritano, e invertire assolutamente la rotta”.

'Dall'arrivo di Vanoli siamo in risalita'

“Nel nuovo anno dovremo partire con nuovo ritmo e risultati. Dall'arrivo di Vanoli ci sono situazioni sicuramente migliorate e lo dicono i numeri, a livello di prestazione fisica e tecnica. La Fiorentina è in risalita, al quinto posto per occasioni create e per possesso palla. I numeri ci stanno dando ragione, ma ora bisogna assolutamente mettere in campo anche i risultati, e essere tutti focalizzati esclusivamente su questo. Abbiamo deciso di fare un silenzio stampa che non vuole mancare di rispetto a nessuno ma far concentrare tutti sul lavoro al Viola Park e le partite”.