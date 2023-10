Beltran: "Mi sto adattando al calcio italiano, nei prossimi mesi vedrete cose belle. Intanto ascolto e imparo da Martinez e Alvarez"

Dal ritiro della nazionale argentina arrivano le parole del centravanti della Fiorentina, Lucas Beltran, il quale ha fatto sapere che quello italiano “è un calcio diverso, più forte e più fisico”. E poi: “Mi sto adattando gradualmente, collezionando minuti in campo. Sicuramente nei prossimi mesi si vedranno cose belle e migliori”.

Beltran ha anche detto di essere "felice" per essere stato convocato da Lionel Scaloni e "di tornare in campo. Perché quando ho iniziato a giocare ho sempre sognato di essere qui".

Ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare tutti i membri del gruppo che mi hanno reso facile l'adattamento. Ascolto per imparare. Nel ruolo di centravanti ci sono due grandi calciatori come Lautaro Martínez e Julián Álvarez, che sono avanti, hanno più esperienza ed esperienza, quindi quello che voglio è ascoltarli. Per questo sono a disposizione dell'allenatore e mi adatto a tutto".